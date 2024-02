Condenação de Dani Alves: vítima diz estar ‘satisfeita’, mas vai lutar por pena maior

O advogado responsável pela defesa da jovem estuprada pelo jogador Dani Alves disse que sua cliente ficou satisfeita com a decisão do Tribunal de Barcelona, que condenou o brasileiro à prisão por abuso sexual. A notícia é do La Vanguardía.

Ela, porém, não ficou feliz com o tamanho da pena (apenas 4 anos e meio) e disse que vai recorrer para pedir uma pena maior para Dani Alves, alegando que não quer “nenhuma indenização dele, apenas uma pena maior”. O Ministério Público também anunciou que vai recorrer da pena, considerada insuficiente, e criticou o uso do pagamento da indenização como fator atenuante em sua condenação.

Durante o julgamento, os juízes consideraram que o pagamento da fiança de 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil) pagos pelo jogador representavam “um desejo reparador” e era elemento suficiente para reduzir a pena. Os juízes destacaram que trata-se de um valor superior ao que é normalmente imposto pela Justiça e que o réu solicitou que o valor fosse dado à vitima independente do resultado do julgamento.

Primeiro dia de julgamento de Daniel Alves (Reprodução)

A pena de quatro anos e meio está longe de ser o pior resultado para Dani Alves, já que a promotoria pedia nove anos de cadeia e os advogados da vítima, 12 anos. Com essa pena, em breve ele poderá pedir para sair da cadeia em datas especiais, o que no Brasil é chamado de ‘saidinha’ e com um terça da pena cumprida (1 ano e meio, seis meses a mais do que já cumpriu) poderá requerer à Justiça para sair durante o dia e só voltar à carceragem para dormir. Entretanto, todos esses benefícios só podem ser solicitados após a prisão provisória ser considerada definitiva (não havendo mais espaço para recurso), e pelas leis espanholas, isso não pode passar de 11 meses.