VÍDEO: mulher arrasta vendedora de cosméticos ao tentar ir embora sem pagar por produtos; veja

Uma mulher foi detida por arrastar uma vendedora de cosméticos com seu carro, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A vítima, de 21 anos, contou que fez a entrega de produtos que custavam R$ 300, quando a condutora quis fugir do local sem pagar. Revoltada, a jovem tentou impedir e acabou pendurada na porta (assista abaixo).

🇧🇷 Brasil: l Mulher compra, não paga e arrasta vendedora pendurada em carro em São José do Rio preto, SP. A motorista do veículo, que comprou o equivalente a R$ 300 em cosméticos, foi presa, prestou depoimento e acabou liberada pic.twitter.com/YM3JjTKlfc — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) February 21, 2024

O caso aconteceu na segunda-feira (19). A vendedora contou à polícia que foi procurada pela mulher por meio de um aplicativo de mensagens, quando ela encomendou vários produtos. Elas marcaram a entrega para aquela data, mas, antes de pagar os R$ 300 dos itens, a motorista simplesmente arrancou com o carro.

Câmeras de segurança mostraram quando a vendedora estava pendurada na porta do veículo, que seguia em movimento. A vítima caiu no chão após alguns metros e bateu a cabeça, onde sofreu um corte. Ela também teve escoriações em outras partes do corpo e recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Apesar do susto, ela está fora de perigo.

O caso foi denunciado à polícia, que localizou a motorista fujona ainda no mesmo dia. Ela tem 40 anos e é morada de Araçatuba, também no interior paulista. A mulher foi levada até a delegacia para se explicar sobre o ocorrido.

Em depoimento, ela disse que comprou produtos, no valor de R$ 603 com a jovem, há duas semanas, mas que recebeu em casa caixas com abacate. Então, ela decidiu se vingar. Usando um nome diferente, fez a nova compra, mas dessa vez marcou de buscar em mãos. Foi quando ela foi embora e acabou arrastando a vendedora.

Os produtos levados estavam na casa da mulher e foram apreendidos. Após ser ouvida, ela foi liberada, mas as investigações do caso continuam em andamento. Os nomes das envolvidas não foram divulgados.

