Tempestade Akará perde força e é rebaixada para ‘depressão tropical’

Circulando no litoral sul do país, a tempestade subtropical Akará perdeu força nesta quarta-feira e foi rebaixada para ‘depressão tropical, uma categoria mais leve que é caracterizada por ventos de até 60 km/h e menor potencial destrutivo.

Como tempestade, o Akará trazia ventos de até 85 km/h e ondas de até 5 metros no oceano e corria o risco de tornar-se um furacão, caso ganhasse mais força à medida em que avançasse para o sul do país, embora fosse improvável.

As tempestades subtropicais são fenômenos raros na costa brasileira, sendo que essa é a terceira vez que foi registrada na costa brasileira. As outras duas ocasiões foram 2004 e 2019.

Outro fator que chamou atenção dos meteorologistas no caso do Akará é seu deslocamento atípico, para o sul, ao invés de afastar-se para o leste, como ocorreu nas duas últimas vezes em que uma tempestade foi registrada no país.

Tempestade tropical Akará (NOAA/NASA)

No Brasil, o mais comum são os ciclones extratropicais, como o ocorrido no Rio Grande do Sul, geralmente se movendo pelas águas quentes do Atlântico e associados a frentes frias, e em geral esses sistemas também seguem para leste, afastando-se da costa para o alto-mar.

Apesar de perder intensidade e continuar se movendo para o sul, a depressão tropical continua mandando muita umidade para o território brasileiro, causando chuvas intensas em grande parte do país.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para temporais no litoral de São Paulo e o Rio de Janeiro para esta quarta-feira em função da alta umidade associada ao calor intenso nestas áreas.

O alerta vale ainda para a Grande São Paulo, regiões de Sorocaba e Campinas, Vale do Paraíba e cidades na divisa com sul de Minas Gerais.