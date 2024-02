Sorteio da Lotofácil: Veja os números desta quarta-feira

Quem acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal nesta quarta-feira para a Lotofácil pode levar para casa um prêmio de R$ 1,7 milhão.

Confira as dezenas da Lotofácil e veja se ficou milionário:

02, 03, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 25

Sete ganhadores

No sorteio de ontem, Sete sortudos dividiram o prêmio do sorteio da Lotofácil desta terça-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os felizardos ganhadores fizeram suas apostas nas cidades de Sabará, em Minas Gerais, Capoeiras e Recife, em Pernambuco, Tapera, no Rio Grande do Sul, Brasília, no Distrito Federal e Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Cada um dos apostadores vai engordar suas respectivas contas bancárias em R$ 149.367,25.

Quina paga R$ 20 milhões

Confira as cinco dezenas sorteadas para a Quina, cujo prêmio acumulado para o sorteio de hoje é de R$ 20 milhões.

Veja os números:

06, 36, 39, 44, 45

Hoje tem ainda sorteio da Mais Milionária

A Mais Milionária é a loteria mais difícil de pagar o prêmio principal entre todas as loterias da Caixa, porém quem acertar as seis dezenas da sorte e os dois trevos pode levar para casa nada menos do que R$ 143 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números da Mais Milionária para esta quarta-feira:

09, 15, 25, 28, 32, 34

Trevos: 2 e 5