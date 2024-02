De novo! Mega-Sena acumula e prêmio já beira os R$ 100 milhões

Vindo de uma série de sorteios sem ganhadores na faixa principal de premiação, a Mega-Sena mais uma vez não pagou o prêmio para nenhum apostador no sorteio desta terça-feira e a loteria retorna na quinta-feira, com um prêmio estimado de R$ 97 milhões, de acordo com dados da Caixa.

Os números sorteados ontem foram:

09, 28, 33, 43, 45, 55

No sorteio de ontem, sessenta e sete apostas chegaram bem perto de ‘morder’ o prêmio principal, eles fizeram a quina, e cada um deles recebeu R$ 63.167,59.

Na faixa dos quatro acertos, 6.540 apostas ganharam, cada uma, R$ 924,47.

QUANDO A MEGA VOLTA?

A Mega-Sena retorna na quinta-feira e quem quiser tentar a sorte e levar essa bolada para casa tem até o horário de fechamento das lotéricas, às 19h, para fazer suas apostas. A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 5.

O sorteio da loteria é sempre realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e o apostador pode assistir o sorteio ao vivo pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.

DÁ PARA MARCAR MAIS DE 6 NÚMEROS NO VOLANTE?

Quem quiser dar uma forcinha para a sorte pode optar por preencher os volantes com mais de 6 dezenas do sorteio simples. O apostador pode optar por marcar até 20 dezenas no volante, porém o preço da aposta sobe de forma desproporcional a cada número a mais marcado na aposta. Para um volante com 20 dezenas marcadas, o apostador terá que desembolsar R$ 193.800,00.