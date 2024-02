Apostou na Lotofácil? Loteria premiou sete apostadores

Sete sortudos dividiram o prêmio do sorteio da Lotofácil desta terça-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados nesta terça-feira foram:

01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 15, 19, 23, 24, 25

Os felizardos ganhadores fizeram suas apostas nas cidades de Sabará, em Minas Gerais, Capoeiras e Recife, em Pernambuco, Tapera, no Rio Grande do Sul, Brasília, no Distrito Federal e Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Cada um dos apostadores vai engordar suas respectivas contas bancárias em R$ 149.367,25.

Na faixa dos 14 pontos, 466 apostas foram premiadas com R$ 672,08 cada.

A loteria retoma seu sorteio nesta quarta-feira com um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3 e pode ser feita até 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa.

Acumulada, Quina atinge R$ 20 milhões

O prêmio da Quina continua acumulando sorteio a sorteio e já é estimado em R$ 20 milhões para o sorteio desta quarta-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

A loteria tem sorteio regular nesta quarta-feira e quem quiser tentar a sorte e levar esse prêmio para casa deve fazer sua aposta até 19h nas casas lotéricas. A aposta simples da Quina custa R$ 2,50.

No sorteio de ontem, os números sorteados foram:

06, 07, 12, 23, 51