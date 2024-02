VÍDEO: Ex-Globo, jornalista baleada no Carnaval tem alta de hospital: “Agora é focar na recuperação”

A jornalista Nathalia Santos, ex-integrante do programa “Esquenta!”, da TV Globo, que foi baleada em uma tentativa de assalto ao sair da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, recebeu alta do hospital. Em um vídeo postado em sua página no Instagram, nesta terça-feira (20), ela disse que agora vai focar na recuperação em casa e agradeceu pelas orações e carinho que tem recebido (veja no vídeo abaixo).

“Estou passando aqui para dizer que estou de alta, para agradecer, primeiramente a Deus por estar viva, por estar bem, agradecer a todas as mensagens, a todas as orações. Também a todas as pessoas que foram doar sangue, pois eu precisei fazer as transfusões”, começou ela.

“Estou indo para casa para me recuperar melhor. Foi uma semana cheia de altos e baixos, uma semana muito difícil, com dias bons e dias não tão bons, mas agora é focar na recuperação do meu estado clínico, na reabilitação também”, ressaltou Nathalia.

Por fim, ela destacou que estava muito feliz, pois em breve iria reencontrar os dois filhos em casa. “Muito obrigada pelo carinho, pelas orações, e continuem mandando energias positivas”, concluiu ela.

Segundo a equipe da jornalista, ela segue com a bala alojada e deve iniciar a fisioterapia em breve. O tiro atingiu o nervo e ela ainda enfrenta problemas de sensibilidade na perna esquerda.

Relembre o caso

Nathalia contou em entrevista virtual ao programa “Encontro”, da TV Globo, que estava acompanhada do marido em um táxi na saída da Marquês de Sapucaí, na madrugada do último dia 12, quando a tentativa de assalto ocorreu.

“A gente não recebeu a anunciação do assalto. Foi do nada, e a gente ouviu as duas balas. Fui atingida e falei para o meu esposo me levar para o hospital. Eu só pensava nos meus filhos e falava: ‘não quero morrer, não quero morrer’”, relatou a jornalista.

Ela lembrou que o marido conseguiu socorrê-la rapidamente e que isso fez diferença no desfecho do caso. “Ele tirou a blusa, estancou o sangue e nem parou para pensar no que estava acontecendo. Ele só queria me socorrer. Foi conversando comigo até chegar no hospital para eu não perder os sentidos”, contou.

O caso segue sendo investigado pela 32ª DP de Taquara, mas nenhum suspeito tinha sido identificado e preso até a manhã desta terça-feira (20).

Nathalia, que é deficiente visual, integrou o “Esquenta!”, comandado por Regina Casé, entre os anos de 2013 e 2016. Depois disso, ela também atuou como assistente de direção da novela “Todas as Flores”, do Globoplay.

Jornalista Nathalia Santos, ex-integrante do programa 'Esquenta!', com Regina Casé, foi baleada em tentativa de assalto, no RJ (Reprodução/Instagram)

