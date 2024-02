VÍDEO: Homem é morto com pelo menos 11 tiros dentro de carro, na Grande SP; imagens são fortes

A Polícia Civil investiga a execução de um homem, de 38 anos, enquanto estava dentro de um carro, em Barueri, na Grande São Paulo. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o criminoso se aproximou do veículo e efetuou pelo menos 11 disparos. Depois de cometer o homicídio, ele fugiu e ainda não foi identificado.

Veja o vídeo abaixo divulgado pelo “Jornal de Barueri”. Atenção - imagens fortes:

O caso aconteceu na noite de domingo (18). O vídeo mostra quando a vítima, que não teve o nome revelado, chegou ao local e estacionou o carro. O homem desceu do veículo, checou alguma informação no celular, e voltou a sentar no banco do motorista. Nesse momento, a porta se fechou.

Logo depois o criminoso aparece nas imagens e caminha em direção do carro. Ele atira e, na sequência, abre a porta do veículo e continua disparando a arma. Depois, fugiu sem levar nada.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a vítima chegou a ser socorrida e levada por uma ambulância ao Pronto Socorro Sameb, mas não resistiu e morreu.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Barueri, que apura se a vítima foi alvo de um acerto de contas ou se havia outra motivação. Até a manhã desta terça-feira (20), o autor do crime não tinha sido preso.

