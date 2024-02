Vendedora morre eletrocutada ao ligar chapinha e secador na mesma extensão, em Alagoas

A vendedora Luanna Valéria Ferreira, de 24 anos, morreu eletrocutada em casa enquanto secava os cabelos, em Arapiraca, em Alagoas. De acordo com a Polícia Militar, a vítima ligou o secador e a chapinha na mesma extensão elétrica, que apresentava algumas áreas desencapadas. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e faleceu.

O caso aconteceu no último dia 10. O marido contou a PM que ele a esposa iam a uma festa e ele a deixou em casa sozinha por alguns minutos. Quando retornou, encontrou a vítima caída no chão do banheiro, com os cabelos molhados e enrolada aos fios. Além disso, o disjuntor da residência estava desligado, provavelmente em função da descarga elétrica.

O marido pediu ajuda de vizinhos, que conseguiram tirar a vítima debaixo dos fios com ajuda de um cabo de vassoura. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e os socorristas chegaram a fazer massagens cardíacas em Luanna, mas ela não reagiu e teve a morte confirmada ainda no local.

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por necropsia, e depois foi liberado para o sepultamento. A vendedora, que trabalhava em uma concessionária de motocicletas, deixou dois filhos.

