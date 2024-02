Tempestade tropical Akará segue para o sul do país; veja imagens

A tempestade tropical Akará, estágio anterior ao do furacão, continua se deslocando para o sul do país pelo mar e a tendência, de acordo com os meteorologistas, é que ela dissipe no mar sem oferecer risco em terra firme, segundo informações da Metsul Meteorologia.

Akará, espécie de peixe em tupi, é a terceira tempestade tropical na costa no Brasil neste século e é considerado um fenômeno raro na costa brasileira e pode causar ventos de até 85 km/h e ondas de até cinco metros em alto-mar.

Se continuar ganhando força e os ventos ultrapassarem os 118 km/h, a tempestade será elevada à categoria de furacão, evento ainda mais raro na costa brasileira, mas meteorologistas não acreditam que o Akará vire furacão.

Entretanto, chama a atenção dos especialistas o fato da tempestade revelar um deslocamento atípico, em direção à costa sul, contrário ao que normalmente ocorre com os ciclones formados no sul do país quando associados a frentes frias.

No Brasil, o mais comum são os ciclones extratropicais, como o ocorrido no Rio Grande do Sul, geralmente se movendo pelas águas quentes do Atlântico e associados a frentes frias, e em geral esses sistemas seguem para leste, afastando-se da costa em alto-mar.

A última vez que um ciclone foi batizado na costa brasileira foi em 2022, quando a tempestade Yakecan atingiu o Uruguai e a costa sul do Brasil.

Veja imagens do ‘Akará’ feitas por satélite:

Tempestade tropical Akará (NOAA/NASA)