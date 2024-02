Resultado da Lotofácil: apostadores de Minas Gerais e do Amazonas dividem prêmio

Saiu para dois apostadores o prêmio desta segunda-feira do sorteio da Lotofácil, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Manaus, no Amazonas, e Uberlândia, em Minas Gerais e cada uma delas vai levar para casa R$ 838.144,54.

Os números sorteados para a Lotofácil nesta segunda-feira (20) foram:

01, 02, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24

Também foram premiadas as apostas que acertaram 14 pontos. Foram duzentos e sessenta e duas apostas e cada uma delas vai levar para casa R$ 1.916,46. Já na faixa dos 13 números 8.097 apostas ganharam R$ 30.

Para esta terça-feira, a loteria retoma o sorteio diário e promete pagar R$ 1,7 milhão ao apostador que acertar as quinze dezenas. A aposta da Lotofácil custa R$ 3 e deve ser feita até 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa.

Hoje tem sorteio acumulado da Quina

A Quina continua com o prêmio acumulado e para esta terça-feira quem acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa pode levar para casa nada menos do que R$ 18,2 milhões.

A aposta simples da Quina custa R$ 2,50 e pode ser feita diretamente pelo aplicativo da Caixa.

SEGUNDA-FEIRA

No sorteio de segunda-feira, mais uma vez, ninguém levou o prêmio. Os números sorteados foram 13, 21, 39, 55 e 67.

Oitenta e quatro apostas acertaram a quadra no sorteio desta segunda e cada uma delas ganhou R$ 7.726,00.