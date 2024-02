Menino de 2 anos é achado morto com sinais de enforcamento em criadouro de peixes, em Goiás

A Polícia Civil investiga a morte do menino Luan Henrique Alves de Lima, de 2 anos, que foi achado boiando dentro de um criadouro de peixes, em Uruana, em Goiás. Ele chegou a ser socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu e faleceu. Segundo o delegado Marcos Adorno, que investiga o caso, a criança apresentava sinais de enforcamento.

O caso aconteceu na última sexta-feira (16). Conforme o investigador, o menino estava na cidade acompanhado de familiares, quando o companheiro da avó percebeu que ele tinha sumido. O casal passou a fazer buscas pelo garoto, quando o encontrou boiando dentro do tanque de peixes.

Luan chegou a ser levado ao Hospital de Uruana, mas teve a morte confirmada ao dar entrada na unidade. “Acreditamos que ele foi enforcado e jogado no lago para simular um afogamento”, disse o delegado, em entrevista ao site G1.

O investigador ressaltou que já tem indícios sobre a autoria, mas não vai divulgar detalhes no momento para não atrapalhar as apurações sobre a morte suspeita. “As pessoas que estavam lá eram do convívio da família”, ressaltou Adorno, que deve ouvir parentes de Luan e outras testemunhas nos próximos dias.

