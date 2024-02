IPVA 2024: carros com placa de SP final 8 devem quitar imposto à vista na quinta-feira

A próxima quinta-feira (dia 22) é o último dia para proprietários de carro de São Paulo com placa final 8 que optaram por pagar o imposto em fevereiro quitarem o IPVA 2024, à vista, sem desconto de 3%. Quem parcelou o IPVA deverá pagar a segunda parcela.

Quem quiser consultar o valor a ser pago para o IPVA pode fazê-lo diretamente nos caixas de autoatendimento da rede bancária usando o número do Renavam. A consulta pode ainda ser feita diretamente no site da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) (clique aqui).

Como pagar

Todas as formas tradicionais de pagamento, nos bancos, terminais de autoatendimento, internet Banking e casas lotéricas, continuam valendo. Em todos esses locais o pagamento pode ser feito apenas com o Renavam do veículo.

PIX

A novidade deste ano é o pagamento por Pix, que pode ser utilizado gerando o QR Code que será usado no pagamento. O código pode ser gerado na página do IPVA no portal da Sefaz-SP e tem validade de 15 minutos. Após esse prazo, o código expira e terá que ser gerado novo código.

A Sefaz-SP pede a todos que forem usar essa modalidade de pagamento que preste atenção nos dados de pagamento, que deverá ser feito ao “Secretaria da Fazenda e Planejamento”, sob o CNPJ 46.377.222/0003-90 em conta do Banco do Brasil.