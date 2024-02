Cantora de forró Marcinha Sousa e marido morrem afogados ao tentar cruzar ponte sobre rio, no Ceará

A cantora de forró Marcinha Sousa, de 27 anos, e o marido dela, conhecido como “Ivan da Van”, de 46, morreram afogados enquanto tentavam atravessar uma ponte que fica sobre um rio, em Jardim, no interior do Ceará. As vítimas estavam desaparecidas desde domingo (18) e foram achadas sem vida, dentro do carro, na noite de segunda-feira (19).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita é que o carro da artista tenha sido arrastado pela força da água. Chovia forte quando o casal tentava atravessar a ponte. O carro em que estavam foi localizado submerso no rio com a ajuda de mergulhadores, a cerca de 100 metros de distância de onde era feita a travessia.

Marcinha Sousa, que é irmã do cantor Fernando Pisadinha, era seguida por quase 150 mil pessoas apenas em seu Instagram. Ela costumava compartilhar fotos dos shows que fazia, além de parcerias com o irmão e suas músicas autorais, que destacavam a cultura nordestina.

A cantora era natural do município de Jardim e estudou na Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte. Em novembro do ano passado, ela lançou o videoclipe da música “O Mundo Dá Voltas”. Assista abaixo:

