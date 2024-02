Vídeo: trem descarrila e invade residência no Paraná

Câmeras de segurança registraram o momento em que um caminhão avança o sinal vermelho e cruza a linha do trem sem diminuir a velocidade, na cidade de Rolândia, no norte do Paraná, e é atingido no meio pelo trem que vinha em alta velocidade.

O acidente ocorreu na manhã deste domingo. O trem vinha carregado com milhares de toneladas de soja e não conseguiu frear, arrastando uma das carretas acopladas ao caminhão. Em função do choque, a locomotiva descarrila e atinge uma casa que ficava próximo à linha de trem.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e interditou o local. Apesar do acidente, ninguém ficou ferido. Houve vazamento de combustível nos trilhos, mas segundo os bombeiros não há risco de explosão. O condutor do trem e o motorista do caminhão fizeram exames com bafômetro e não foi encontrado indício de consumo de álcool.

Acidente grave em Rolândia.🚨Primeiro relato sem vítimas.

Caminhão com bobina de aço cruzando passagem em nível com sinal vermelho.

Os moradores da residência próxima à linha férrea dormiam no momento da colisão e ao ouvirem o barulho foram verificar e notaram que a composição havia entrado em sua sala e destruído tudo. O quarto fica nos fundos da residência, longe da área de impacto.

A empresa responsável pelos vagões, Rumo, disse que está com suas equipes removendo os destroços do local. Segundo a Rumo, a linha férrea sempre tem preferência de trânsito e o motorista deveria ter parado previamente antes de atravessar a Passagem de Nível que dá acesso à linha férrea, citando o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).