VÍDEO: Tiroteio em festa termina com dois DJs mortos e um cantor ferido, na Zona Oeste do RJ

Um tiroteio durante uma festa terminou com a morte de dois DJs na comunidade do Catiri, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira (19). Além das vítimas fatais, um cantor de pagode e uma mulher que estavam no local também foram baleados. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a correria após os disparos e uma das vítimas sendo socorrida por populares (veja abaixo).

Tiros na madrugada no Catiri em Bangu,Zona Oeste do Rio -RJ. pic.twitter.com/LyQi3GwaIQ — ᒪᕮⅤϒ (@LevySallahK) February 19, 2024

Conforme a polícia, as vítimas estavam em uma festa dentro de um sítio na comunidade, quando criminosos da Vila Kennedy, ligados ao Comando Vermelho (CV), invadiram o local armados e passaram a atirar.

Os DJs Alex Matos Adriano, de 28 anos, e Lorran Oliveira dos Santos, de 34, que foram contratados para animar a festa, foram atingidos pelos tiros. Eles chegaram a ser socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiram.

Já o cantor de pagode Jefferson Caíque Gonçalves de Oliveira, de 30 anos, e Jéssica Monteiro Silva, de 25, ficaram feridos. Ambos foram levados ao mesmo hospital, sendo que a mulher já recebeu alta médica. O artista, por sua vez, segue internado com quadro estável.

O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu) e segue em investigação, mas nenhum suspeito havia sido preso até a publicação desta reportagem. A Polícia Militar destacou que o patrulhamento foi reforçado na região onde ocorreu o ataque.

Cantor de pagode Jefferson Caíque Gonçalves de Oliveira, de 30 anos, foi baleado em festa e segue internado, no RJ (Reprodução/Redes sociais)

LEIA TAMBÉM: