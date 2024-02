“Sigam-me os bons!”: policiais se fantasiam de ‘Chapolin Colorado’ e prendem ladrões de celulares

Quatro suspeitos de furtar celulares durante o desfile de um bloco de rua acabaram presos por ninguém menos do que o “Chapolin Colorado”, na região do Parque do Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo. Policiais civis se vestiram com fantasias do personagem do seriado de TV mexicano e, infiltrados entre os foliões, conseguiram identificar a ação dos criminosos. Quatro suspeitos foram detidos portando seis telefones.

O caso aconteceu no domingo (18). Conforme a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os agentes já tinham usado disfarces para circularem no meio dos foliões sem serem identificados durante a “Operação Carnaval”. Eles usaram camisas de clubes de futebol, estampas floridas e até glitter.

Dessa vez, eles decidiram inovar e, durante o desfile pós-Carnaval, se vestiram como o “Chapolin Colorado” e identificaram os ladrões em meio aos foliões. A SSP-SP confirmou que dois homens e duas mulheres acabaram detidos portando seis telefones. Todos eles são estrangeiros, com idades entre 21 e 38 anos. As identidades não foram reveladas.

Os detidos foram levados para a delegacia, onde foram indiciados pelos crimes de furto e associação criminosa. Todos devem passar por uma audiência de custódia ainda nesta segunda-feira (19).

Um balanço divulgado pela SSP-SP revela que, ao todo, 59 suspeitos de furto de celulares foram detidos na capital paulista, contando o período pré até pós-Carnaval deste ano. Com eles, foram recuperados 189 aparelhos telefônicos, além de 598 cartões bancários.

