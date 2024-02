Mortadela e salsicha: homem é preso com 27 cavalos que seriam abatidos para consumo humano

Um homem foi preso em flagrante em Aral Moreira, no Mato Grosso do Sul, transportando 27 cavalos que seriam abatidos para consumo humano, no Paraguai. De acordo com a Polícia Civil, ele realizava esse tipo de viagem quatro vezes ao mês e a carne dos animais seria usada para fabricação de embutidos, como mortadela e salsicha.

O flagrante ocorreu na madrugada de domingo (18), durante uma fiscalização de rotina na Rodovia MS-386. Os policiais identificaram que o caminhoneiro levava 27 cavalos, sendo 13 fêmeas e 14 machos. Questionado, ele disse que pegou os equinos na cidade de Potirendaba, no interior de São Paulo, e os levaria até um assentamento. De lá, eles seguiriam ao Paraguai.

Ele não tinha documentação da carga e acabou confessando que os animais seriam abatidos para consumo humano. O homem disse que os cavalos foram adquiridos por R$ 8,1 mil e seriam revendidos por R$ 21,6 mil.

Ele foi preso e o caso registrado no 1º Distrito Policial de Ponta Porã. “A prisão ressalta a importância da repressão a alimentos descaminhados e contrabandeados sem registro no Ministério de Agricultura e Pecuária, pois a produção de alimentos com carne de animais doentes traz sérios riscos à população”, informou a Polícia Civil.

Ainda segundo a corporação, os veterinários da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) constataram que os animais estavam extremamente debilitados e com muitos machucados. Além disso, eram transportados em uma gaiola metálica, sem o piso emborrachado, e com vários sinais de maus-tratos.

Os cavalos foram resgatados e encaminhados para o devido tratamento.

Homem foi preso com 27 cavalos que seriam abatidos para consumo humano, no Paraguai (Divulgação/Polícia Civil)

