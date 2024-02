IPVA 2024: donos de carros com placas final 5, 6 e 7 de SP devem quitar hoje

Nesta segunda-feira, proprietários de carros no estado de São Paulo com placas final 5, 6 e 7 que optaram por não pagar o IPVA 2024 à vista com desconto em janeiro ou decidiram parcelar deverão quitar o imposto. Quem optou pelo parcelamento deverá efetuar o pagamento da segunda parcela, de acordo com o calendário da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz-SP).

O valor a ser pago pode ser consultado diretamente nos bancos com o número do Renavam ou no portal da Sefaz-SP (aqui), preenchendo o Renavam e a placa do veículo.

O IPVA deverá ser pago à vista, sem os 3% de desconto oferecido em janeiro em qualquer agência bancária da rede credenciada, diretamente nos caixas de autoatendimento, pelo Internet Banking ou nas casas lotéricas.

A novidade deste ano é o pagamento por Pix, que pode ser utilizado gerando o QR Code que será usado no pagamento. O código pode ser gerado na página do IPVA no portal da Sefaz-SP e tem validade de 15 minutos. Após esse prazo, o código expira e terá que ser gerado novo código.

A Sefaz-SP pede a todos que forem usar essa modalidade de pagamento que preste atenção nos dados de pagamento, que deverá ser feito ao “Secretaria da Fazenda e Planejamento”, sob o CNPJ 46.377.222/0003-90 em conta do Banco do Brasil.

MULTA POR ATRASO

O contribuinte que atrasar o pagamento do IPVA ficará sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa selic. Após 60 dias, a multa será fixada em 20% do valor do imposto.

Licenciamento

Quem quiser poderá também antecipar o pagamento do licenciamento anual agora no mês de fevereiro. Para isso, o automóvel deverá estar com IPVA e eventuais multas quitadas.

Veja o calendário do IPVA 2024