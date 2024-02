Esposa e autoridades lamentam morte do empresário Abilio Diniz: “Memórias eternizadas”

A economista Geyze Diniz usou as redes sociais para homenagear o marido, o empresário Abilio Diniz, que morreu aos 87 anos, em São Paulo. O criador do Grupo Pão de Açúcar (GPA) estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein e faleceu, no domingo (18), vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. A esposa ressaltou o legado deixado por ele e ressaltou que “as lindas memórias ficarão eternizadas”.

“Muita gratidão por cada dia vivido ao seu lado. Faltam palavras e me sobra dor e tristeza, mas me sinto em paz e tenho muita fé em Deus, acreditando que era o seu momento de fazer sua passagem. Neste período, imagino que você estava em sua cura espiritual, enquanto nos preparávamos (se é que isso é mesmo possível). Que você siga em paz, meu amor, e seja recebido por Deus com muita luz (...) Nós aqui ficaremos bem e seguiremos seus ensinamentos. Um dia reviveremos este encontro de almas. Te amo”, escreveu Geyze em postagem em seu Instagram.

Abilio Diniz e Geyze eram casados desde 2004 e tiveram dois filhos, Rafaela e Miguel. Do casamento com Maria Auriluce Falleiros, o empresário também era pai de Pedro Paulo Diniz, Ana Maria Diniz, Adriana Diniz e João Paulo Diniz.

Diniz passou mal durante viagem a Aspen, no Colorado, Estados Unidos, e voltou ao Brasil às pressas em um avião adaptado com uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No entanto, não resistiu e faleceu.

No texto de despedida, Geyze citou João Paulo, o filho de Abilio falecido em 2022, e os pais dele, Valentim e Floripes. “Acredito que Santa Rita esteja te esperando, ao lado de João Paulo, Seu Valentim e Dona Floripes”, disse a viúva.

O velório do empresário será aberto ao publico nesta segunda-feira (19), das 11h às 15h, no salão nobre do Estádio do Morumbi, do São Paulo Futebol Clube. Já o enterro será reservado aos familiares.

Luto

Políticos, autoridades e entidades também lamentaram a morte de Abilio Diniz e ressaltaram seu legado deixado no mundo corporativo. Veja algumas postagens abaixo:

Recebi com grande pesar a notícia do falecimento de Abílio Diniz, um dos maiores empresários brasileiros. Sua vitalidade, dedição ao trabalho e fé no Brasil formaram grandes lições de vida. Que seu exemplo continue a inspirar as próximas gerações de empresários no Brasil.… pic.twitter.com/pE98iktsBt — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) February 19, 2024

Lamento profundamente o falecimento de Abílio Diniz. Um amigo querido cuja contribuição para o empreendedorismo e desenvolvimento econômico do Brasil, deixa um grande legado. Meus sentimentos à Geyze Diniz, aos filhos, familiares e amigos neste momento de grande tristeza. 🙏 — João Doria (@jdoriajr) February 19, 2024

Recebi com tristeza a notícia do falecimento do empresário Abílio Diniz. Uma liderança empresarial brasileira, um homem determinado e com grande contribuição ao país. Lembro a oportunidade que tive de ser entrevistada por ele em seu programa “Caminhos com Abilio Diniz” na… — Simone Tebet (@simonetebetbr) February 19, 2024

Com enorme pesar, acabo de receber a notícia do falecimento de Abílio Diniz, por quem sempre tive uma grande admiração. Abílio teve uma trajetória brilhante não só pelo seu empreendedorismo mas também pelo estilo de vida que inspirava muita gente a aspirar sua longevidade e… pic.twitter.com/Huo7Q3YhSM — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) February 19, 2024

Quem era Abilio Diniz?

Abilio Diniz nasceu em 28 de dezembro de 1936, em São Paulo. Por quase cinquenta anos, com afastamentos pontuais, ele liderou um dos maiores grupos varejistas da América Latina, o Grupo Pão de Açúcar.

Em 1989, ele foi sequestrado em São Paulo e passou seis dias em um cativeiro. Os criminosos exigiam 30 milhões de dólares, mas ele foi encontrado e libertado pela Polícia Militar.

Ao longo da vida pública, atuou como escritor, palestrante, atleta e apresentador de televisão, tendo participado do Conselho Monetário Nacional e do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social.

LEIA TAMBÉM: