“Ele vai para o Brasil se o deixarem livre”: ex-colega de cela entrega Dani Alves

O ex-jogador de futebol Dani Alves continua em prisão preventiva enquanto aguarda o julgamento por um suposto caso de abuso sexual; no entanto, a possibilidade de ele fugir para o Brasil em caso de prisão domiciliar tem deixado as autoridades catalãs em alerta.

Dani Alves Dani Alves / AFP (NELSON ALMEIDA/AFP)

Um ex-colega de cela de Alves na prisão de Brians 2 revelou a um programa da Telecinco que o ex-jogador do Pumas expressou o desejo de fugir para o seu país natal se lhe for concedida liberdade condicional, “Se derem liberdade condicional à espera de julgamento, ele pega e vai para o Brasil com certeza”, assegurou o recluso.

Dani Alves foi detido na Espanha Europa Press (DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS/DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS)

As declarações do prisioneiro que dividiu cela com Dani Alves reforçaram a ideia de que existe um risco de fuga por parte do jogador, a falta de um acordo de extradição entre Espanha e Brasil facilitaria sua fuga.

Se for considerado culpado, Alves poderia enfrentar uma pena de quatro a doze anos de prisão, além de ter que pagar uma indenização econômica para a vítima.