“É você e sempre será você”: Joana Sanz publica carta escrita por Dani Alves na prisão

Uma carta escrita na cadeia pelo jogador Dani Alves a sua esposa, Joana Sanz, foi publicada por alguns minutos nas redes sociais da modelo “por engano”, mas rapidamente apagada, porém não a tempo de evitar o compartilhamento pelos seguidores. A informação é do jornal espanhol La Vanguardía.

Nela, um Dani Alves saudosista e arrependido se declara a sua mulher, que compareceu ao tribunal, apesar da traição, e prestou um controverso depoimento a seu favor, confirmando que na noite do suposto estupro o jogador tinha chegado bêbado em casa, trombado com um armário e caído na cama, seguindo a estratégia da defesa.

“Dentro da minha imperfeição aprendi que não posso dedicar o meu tempo ao que foi, mas sim transformar a minha energia no que é e no que não é”, diz Dani Alves na carta. O jogador faz ainda uma declaração de amor à modelo canária. “O que sonhei e o que continuo sonhando: quero trilhar todos os caminhos com você. Não errei de mulher ... Sim, foi você. Sim, é você e sempre será você”, diz.

“Não há um único dia, nem um único momento, nem um único plano em que você não esteja presente...Rezo todos os dias para que chegue o dia em que poderei ver você acordar. Saudade é não poder fazer isso agora”, diz o jogador brasileiro, que termina a missiva com uma “Eu te amo e sinto sua falta.”

A carta foi rapidamente tirada do ar, com um pedido de desculpas de Joana Sanz, que disse que era apenas para ser lida em um grupo particular e brincou com a repercussão. “A velocidade da mídia é tremenda”, disse.

JULGAMENTO DE DANI ALVES

O julgamento de Dani Alves pelo suposto estupro de uma jovem em Barcelona, em 2022, ocorreu nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro, mas o veredicto final ainda está sendo aguardado.

A promotoria pediu 9 anos de prisão ao jogador e a defesa da suposta vítima, 12 anos, a pena máxima prevista para o crime na Espanha.