Chacinas deixam oito mortos na mesma noite em duas cidades no Ceará; não se sabe se há relação

Duas chacinas deixam oito mortos em cidades diferentes, no Ceará (Divulgação/SSPDS)

Duas chacinas registradas na noite de sábado (17), em cidades diferentes, resultaram na morte de oito pessoas, no Ceará. A primeira delas ocorreu em Caucaia, na Grande Fortaleza, onde quatro mulheres foram encontradas mortas em um sítio. A segunda ocorreu em Aracoiaba, quando quatro homens foram assassinados a tiros. A Polícia Civil investiga os casos, mas não sabe se há relação entre eles.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), lamentou as chacinas em postagem nas redes sociais e disse que vai exigir rigor nas investigações. “Graves e inaceitáveis esses episódios de violência registrados nesta madrugada em Caucaia e Aracoiaba. Determinei ao nosso secretário da Segurança Pública rigor absoluto nas investigações e diligências para a prisão imediata dos responsáveis pelos crimes”, escreveu.

Equipes especializadas da Polícia Militar, Polícia Civil e Pefoce estão nas regiões desde o ocorrido. Minha solidariedade às famílias das vítimas destes lamentáveis episódios. — Elmano de Freitas (@elmanooficial) February 18, 2024

As mortes das mulheres ocorreram em um sítio, no bairro Urucutuba, em Caucaia. Os corpos de duas das vítimas foram achados em uma casa, em cima de uma cama. Já as outras duas estavam em um sofá, em outra residência próxima. Todas foram baleadas.

Conforme a polícia, uma das mulheres é mãe de um rapaz, apontado como chefe de uma facção que atua na região. A corporação acredita que ele era o alvo dos criminosos, mas, como não estava no local, as vítimas acabaram sendo mortas.

Um suspeito pelos homicídios foi preso na manhã de domingo (18). O caso segue em investigação no Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC).

Segunda chacina

Já a outra chacina ocorreu na cidade de Aracoiaba, que fica a cerca de 90 quilômetros de Fortaleza. Quatro homens foram mortos a tiros, sendo que entre eles estava Kennedy Guedes da Silva, que era secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana desde janeiro deste ano.

Também conhecido como “Galego”, Silva já havia atuado como assessor parlamentar do vereador Pedro Campelo (PP) e atuado como secretário adjunto na Secretaria de Governo e Segurança Pública no município.

As demais vítimas foram identificadas como Antônio Péricles Monteiro, João Pedro Ricardo e Mateus da Silva Bezerra.

A polícia ainda apura a motivação do assassinato dos quatro homens, mas nenhum suspeito havia sido identificado e preso até a manhã desta segunda-feira (19).

