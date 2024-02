Cate tem mais de 800 vagas de emprego no comércio, serviços e construção civil em SP

Quem está à procura de emprego pode tentar uma das 800 vagas oferecidas nas unidades do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo nesta semana.

As vagas são para trabalhadores do comércio, serviços e construção civil e os interessados em participar no processo seletivo podem se inscrever até quarta-feira pelo Portal do Cate na Internet ou nas unidades presenciais.

Segundo o Cate, 170 vagas são para o setor de atendimento em lojas, supermercados, padarias e lanchonetes. São para trabalhar na preparação de alimentos, atender no balcão ou no caixa e não exigem experiência anterior, mas é necessário ter o ensino fundamental incompleto a médio completo, dependendo da vaga. Os salários variam de R$ 1.080 e R$ 2.097.

Na área de logística, mais de 50 vagas na zona oeste de São Paulo aguardam candidatos com ensino médio completo. Há também vagas para a área administrativa, mas estas exigem ensino superior completo e o mínimo de seus meses de experiência. Os salários variam de R$ 1.820 a R$ 2.518.

O Centro de Apoio ao Trabalhador tem ainda emprego para auxiliares de limpeza em várias regiões da cidade de São Paulo, sendo 25 das 150 vagas delas destinadas a pessoas com deficiência. A escolaridade desejada é fundamental completou ou incompleto e de três a seis meses de experiência. Os salários podem chegar a R$ 2.133.

Para conferir as unidades físicas do Cate, clique aqui.