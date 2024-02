“A polícia deu mole e cochilou”, diz avó de fugitivo de Mossoró

Tereza Padilha Silva, avó de Rogério Mendonça da Silva, de 35 anos, um dos dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, disse em entrevista que não sabe do paradeiro do neto, mas pediu para que ele se entregasse.

De acordo com a idosa de 86 anos, a última vez que ela viu o neto foi em setembro, quando ele foi transferido para a penitenciária de segurança máxima. Desde então, nenhum familiar havia ido visitar o rapaz.

Para Tereza, o neto deve se entregar para a polícia pois, de acordo com ela, o resultado de uma fuga acaba em morte.

Em outra entrevista cedida para uma emissora de televisão a senhora disse que “a polícia deu mole e cochilou”, e que o neto aproveitou o carnaval para fugir com o comparsa Deibson Cabral Nascimento, de 33 anos.

A avó também ressaltou que enquanto esteve preso no Acre por 12 anos, Rogério nunca escapou.

Sinal de celular indica que dupla está na divisa de RN com CE

As últimas notícias sobre a investigação da fuga dos dois detentos apontam que último sinal obtido de celular dos fugitivos foi neste sábado sábado (17), em área rural próximo a divisa do rio Grande do Norte com o Ceará. Os celulares foram roubados de moradores de uma casa que foi invadida pelos detentos na sexta-feira (16) e seguem silenciados.

Presídio de Mossoró (Depen/Divulgação)

Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, registrou sua primeira fuga desde 2009 (Reprodução/Senapenn)

