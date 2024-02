Três em cada quatro brasileiros temem que IA irá substituir seus empregos, revela pesquisa

O avanço da tecnologia promete trazer infinitas possibilidades ao mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo gera algumas preocupações. Uma pesquisa realizada pela Page Interim, unidade de negócio do PageGroup, empresa especializada em recrutamento, seleção e administração de terceirizados e temporários, revela que três em cada quatro brasileiros temem perder seus empregos para a Inteligência Artificial (IA).

Conforme o levantamento, realizado de novembro a dezembro de 2023, 76,6% dos brasileiros ouvidos creem que a IA afetará parcialmente os postos de trabalho na área em que atuam. Também acreditam nessa possibilidade os respondentes do Panamá (69%), México (68%), Peru (66%), Colômbia (65%), Chile e Argentina (63%, cada). No total, 5.354 pessoas participaram da pesquisa.

O levantamento também apontou que o desemprego e a privacidade e segurança de dados estão entre as maiores preocupações dos trabalhadores, como também com a falta de julgamento humano e intuição. Esses três itens foram os que mais se destacaram em quase todos os países, exceto na Argentina, onde há maior preocupação no uso da IA com implicações éticas do que com o desemprego.

Quando questionados sobre o uso da IA dentro de sua área de atuação, os profissionais de todos os países destacaram que a tecnologia tem potencial para ser benéfica, mas apresenta riscos significativos (61,5%). Também afirmaram que é um divisor de águas e que vai revolucionar a indústria (32,1%). Aqueles que acham que é exagerado e não terá um impacto significativo somaram 3% e os que ainda não sabem, 3,4%.

“O uso da inteligência artificial não está revolucionando apenas a forma como as pessoas lidam com a tecnologia, mas também abrindo novas oportunidades no mercado de trabalho. Novas posições devem surgir e outras já estão sentindo os reais impactos que a IA traz logo de cara. Especialistas em cybersegurança, por exemplo, poderão ser mais demandados com a evolução e implementação da IA em diferentes frentes”, afirma Victoria Quintella, diretora da Page Interim.

“Os profissionais já perceberam que a IA pode e vai trazer muitos benefícios não só na produtividade e de novas oportunidades no mercado , mas também já enxergam os eventuais riscos que ela pode causar, inclusive atingindo diretamente postos de trabalho”, ressaltou ela.

IA e a busca por emprego

Outro assunto abordado no levantamento foi sobre familiarização dos profissionais com inteligência artificial e suas aplicações no processo de busca por emprego. Metade dos respondentes (50,4%) afirmou que já ouviu falar sobre IA, mas não sabe muito sobre suas aplicações. Aqueles que se declararam familiarizados com IA somaram 24,2%. Já os que não estão por dentro do assunto representaram 25,4% dos respondentes.

Mexicanos e brasileiros aparecem como aqueles que mais utilizaram ferramentas de IA para busca de emprego (48,7% e 46,9%, respectivamente). Na sequência aparecem panamenhos (42,9%), argentinos (42,7%), colombianos (41,2%), chilenos (39,8%) e peruanos (37%).

Entre os benefícios mais destacados pelos respondentes no uso da IA para buscar um emprego, os que mais apareceram, foram: economia de tempo (70,2%), personalizar aplicativos de forma mais eficiente (67%), encontrar posições mais relevantes (63,2%), melhorar o currículo (60,1%), melhorar a entrevista (50,1%).

“Ainda há muito a ser conquistado e explorado por meio da IA no mercado de trabalho. A tecnologia, por mais que tenha trazido muitos ganhos num curto espaço de tempo, ainda não conta com o domínio de boa parte dos profissionais. Assim que essa barreira for rompida, veremos novos formatos e experiências a partir do uso da inteligência artificial”, completa a especialista.