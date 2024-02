Mega-Sena acumulada chega a R$ 87 milhões

Mais um sorteio e mais uma vez nenhum apostador põe as mãos no prêmio principal da Mega-Sena sorteada neste sábado. O prêmio continua acumulado e no sorteio da terça-feira quem tive a sorte de acertar as seis dezenas pode levar para casa R$ 87 milhões.

Os números sorteados no sábado foram:

09, 16, 20, 47, 48, 52

Sessenta e cinco apostas chegaram bem perto de fazer um novo apostador milionário, todas acertaram cinco das seis dezenas sorteadas e ganharam R$ 65.325,01.

Na faixa dos quatro acertos, 4.926 apostas acertaram a quadra e levaram R$ 1.231,40 cada.

O sorteio da Mega-Sena retorna na terça-feira e para participar é necessário garantir sua aposta nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa até 19h. A aposta simples custa R$ 5.

O sorteio é realizado a partir das 20h em São Paulo, no Espaço da Sorte, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.

Mais Milionária também acumulou

Outra loteria que não teve ganhadores foi a Mais Milionária, cujo prêmio está acumulado em R$ 143 milhões, de acordo com a Caixa.

No sorteio deste sábado, os números sorteados foram:

04, 15, 18, 31, 32, 50

Trevos da Sorte: 2 e 5