Lotofácil sai em Santa Catarina e Rio de Janeiro

Duas apostas feitas em estados diferentes dividiram o prêmio da Lotofácil deste sábado, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Os ganhadores são das cidades de Blumenau, em Santa Catarina, e Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e cada um deles embolsou R$ 753.320,90.

Os números sorteados neste sábado (17) foram:

02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 23, 24, 25

Duzentos e quarenta apostas acertaram os 14 pontos e cada uma delas ganhou R$ 1.880,40; na faixa dos 13 acertos, 7.826 apostas levaram R$ 30.

A Lotofácil retoma seu sorteio diário nesta segunda-feira e o prêmio estimado para quem acertar as quinze dezenas sorteadas [e de R$ 1,7 milhão.

Outra loteria acumulada foi a Quina

Os apostadores da Quina também não tiveram um dia de sorte neste sábado e mais uma vez nenhum deles botou as mãos no prêmio principal da loteria.

Os números sorteados neste sábado foram:

03, 26, 35, 52, 72

Nesta segunda-feira, o sorteio da Quina retorna com tudo e deve pagar a quem acertar as cinco dezenas sorteadas um prêmio de R$ 16,5 milhões, de acordo com a Caixa.

A aposta simples da Quina custa R$ 2,50 e pode ser feita em qualquer casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa.