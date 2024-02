Previsão de tempestade subtropical mantida; Akará avança pelo Brasil

O primeiro fim de semana depois do Carnaval começa com a chegada da tempestade subtropical Akará ao litoral de São Paulo. A partir deste sábado (17), a depressão subtropical, que foi reclassificada como uma tempestade, atinge a região.

Segundo o Clima Tempo, a forte depressão começou na costa do Rio De Janeiro na noite da última quinta-feira (15) e movimentou-se nesta sexta-feira (16) para a costa de São Paulo.

A chegada da tempestade subtropical Akará ao litoral de São Paulo traz ventos fortes, que segundo a análise meteorológica da Marinha do Brasil, podem ficar entre 28 e 33 nós (50 a 59 km/h, aproximadamente).

Tempestade (Reprodução)

Caso a previsão se concretize, a tempestade Akará será a primeira na costa brasileira em quase dois anos, sendo que a última depressão subtropical foi registrada entre os dias 6 e 9 de janeiro de 2023. Já a última tempestade subtropical foi a Yakecan, em meados de maio de 2022.

De acordo com o Clima Tempo, o ciclone subtropical que se formou na costa do Rio de Janeiro fica ainda mais forte neste fim de semana e pode se transformar em uma tempestade, deixando a região litorânea em alerta.

Vale destacar que a tempestade tropical é a primeira fase de um furacão, por isso, é importante ficar atento aos chamados de atenção da Defesa Civil. Porém, furacões são mais raros no Brasil.

As fortes chuvas não atingem apenas São Paulo. Todas as regiões do país estão favoráveis à mudança no clima, já que as áreas de instabilidade também aumentaram nas regiões Norte e Nordeste.

O Sul e parte do Centro-Oeste também podem sofrer alterações durante o primeiro fim de semana depois do Carnaval.

