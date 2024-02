Pescadores encontram jovem morto em barragem; bombeiros foram acionados

Pescadores encontraram o corpo do atleta de canoagem Lívio Claudinei Sales Santos, de 15 anos, que desapareceu na última quinta-feira (15). O jovem estava com mais cinco colegas e o técnico na Barragem do Bezerro, em José de Freitas, onde treinavam.

Segundo o Corpo de Bombeiros local, o corpo do jovem foi encontrado na manhã deste sábado (17), por volta das 5h30. A corporação foi acionada depois que pescadores avistaram o corpo do adolescente flutuando na água.

De acordo com o coronel Emídio Oliveira, comandante de operações do Corpo de Bombeiros, o corpo de Lívio estava na margem oposta da barragem. Um carro do IML foi chamado para levar o adolescente ao hospital mais próximo: “Ele ficou na frente das barracas da nossa equipe”, disse o coronel responsável pelas buscas.

Em nota oficial, a Prefeitura de José de Freitas lamentou a morte precoce de Lívio Claudinei Sales Santos e ressaltou que ele esteve em “diversas competições nacionais, ocupando a sétima posição no ranking nacional de sua categoria e conquistando medalhas em várias competições”.

A nota de pesar também manifesta todo o apoio à família, aos amigos e colegas de equipe do atleta neste momento difícil.

Momentos após o acidente

Além de Lívio, Raimundo Neto, de 17 anos, Luis Neto, de 16 anos, Ariel, de 15 anos, e Pedro Henrique, de 16 anos, estavam no treinamento guiado pelo técnico de canoagem Diego Viana, que estava na barragem com os adolescentes.

Com um temporal chegando, o instrutor pediu para que todos retornassem para a margem. Porém, quando estavam a cerca de 400 metros eles foram atingidos por uma forte rajada de vento e, depois de algumas, eles acabaram caindo das canoas.

Raimundo conseguiu deixar a água nadando e Diego ajudou os demais adolescentes. O técnico também chegou a perguntar se Lívio estava bem e retornou para buscá-lo, porém não o encontrou.

