Importante detalhe chamou atenção na fuga de presos em Mossoró

Dois detentos fogem do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte (Divulgação/Ministério da Justiça)

Um detalhe envolvendo a fuga de presos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, chamou a atenção da polícia. Durante as investigações, a PF identificou um grande buraco próximo a uma luminária das celas.

Segundo a polícia, dois presos, identificados como Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, fugiram na última quarta-feira (14) do presídio de segurança máxima. Eles fazem parte da facção criminosa Comando Vermelho.

Presídio de Mossoró (Depen/Divulgação)

De acordo com o site Poder360, os presos aproveitaram o local onde ficava a luminária e arrancaram toda a estrutura para escapar do presídio de Mossoró. No entanto, não há detalhes sobre como eles quebraram toda a parede para escapar.

Os dois homens seguem foragidos

Rogério e Deibson seguem foragidos, desde quarta-feira (14), quando a unidade prisional notificou a fuga. As investigações e o plano de captura continuam sendo realizados e coordenados pela Polícia Penal Federal (PPF), que conta com o auxílio de outras forças de segurança estaduais e Federais.

A suspeita, até o momento, é que os dois detentos foragidos invadiram uma casa localizada no Rancho da Caça, zona rural de Mossoró (RN), e levaram roupas e sapatos, logo no segundo dia da fuga.

Rogério da Silva Mendonça (esq) e Deibson Cabral Nascimento fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) (Reprodução/UOL)

O local fica a uma distância de 10 km da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Agora, as buscas pelos dois presos expandiu para um raio de 15 km a 20 km do presídio.

Além da busca por terra, a polícia usa de outros equipamentos, como três helicópteros, sendo um da Polícia Federal, um da Polícia Rodoviária Federal e outro do governo do Rio Grande do Norte, e drones para auxiliar na busca pelos fugitivos.

