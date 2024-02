VÍDEO: Falha em brinquedo de parque deixa dois irmãos feridos; uma das vítimas pode perder o braço

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os momentos após um acidente em um parque de diversões, em Cajazeiras, em Salvador, na Bahia, que deixou dois irmãos feridos (assista abaixo). As vítimas estavam na atração, que é uma espécie de pêndulo, quando houve uma falha. Andrei Peroba, de 20 anos, teve o braço esmagado e precisou passar por uma cirurgia. Ele corre o risco de perder o membro.

Jovens ficam feridos após brinquedo de parque de diversões quebrar em Cajazeiras



Acidente aconteceu na noite dessa quinta-feira (15) https://t.co/NrmfqF7viy pic.twitter.com/qBofyNefXS — Ipolítica Bahia (@ipoliticabahia) February 16, 2024

O caso aconteceu na noite de quinta-feira (15). Andrei foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Geral do Estado, onde segue internado em estado grave. A irmã dele, Andreia Peroba, de 17 anos, também sofreu ferimentos, mas foi atendida no Hospital Eládio Lasserre e liberada.

Um tio das vítimas, que não quis revelar o nome, disse ao site G1 que a família mora nas proximidades do Campo da Pronaica, onde o parque de diversões está instalado. As vítimas e outros parentes estavam no local, quando houve a falha no brinquedo.

“Ele [Andrei] trabalhou esse carnaval todo, porque o sonho dele é ajudar a mãe. Ele estava no primeiro emprego dele, feliz da vida. Acabou o expediente e veio se divertir com a família”, desabafou o tio, que reclamou da demora no socorro prestado aos sobrinhos. “Não teve socorro rápido, demorou. O parque não tem um bombeiro civil. Uma estrutura daquela, um lugar cheio de criança, e não tem esse serviço”, lamentou.

A Defesa Civil informou que o parque foi interditado após o acidente. Os representantes do órgão ainda buscam informações com os responsáveis pelo parque, mas as suspeitas iniciais são de falha mecânica ou falta de manutenção.

Dirigentes do parque serão ouvidos pela Polícia Civil e o equipamento será periciado nos próximos dias. Eles não foram encontrados para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

