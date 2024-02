ONG realiza mutirão de castração de cães e gatos na zona leste de São Paulo

(Niall Harbson/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Moradores da zona leste que têm animais de estimação e querem fazer a castração dos seus pets podem se inscrever para participar do Mutirão de Castração que será realizado pela ONG Recanto dos Focinhos nos dias 27, 28 e 29 de fevereiro.

Para se inscrever, o interessado deverá comparecer no Centro de Integração da Cidadania (CIC) Leste no dia 23 de fevereiro, a partir das 8h, com documento de identidade e comprovante de residência.

A sede do CIC fica no Itaim Paulista (Rua Padre Virgílio Campelo). No total serão castrados 400 animais, entre cães e gatos, e a ação será realizada nos dias 27, 28 e 29.

O mutirão é uma parceria da Secretaria da Justiça e Cidadania com a ONG Recanto dos Fofinhos. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (11) 99600-5027.

Por que castrar o Pet?

A castração dos pets tem como principal objetivo controlar o número de cães e gatos abandonados nas ruas, mas também tem benefícios para os animais por prevenir uma série de problemas de saúde, como tumores de testículos e de próstata, nos machos, e de mamas, nas fêmeas.

A castração também inibe comportamentos indesejados dos pets, como territorialismo, agressividade e demarcação de território.