Mulher diagnosticada com dengue morre após ser liberada duas vezes de UPA com ‘sintomas normais’

Dona de casa Cíntia Maria Dourado Mendes, de 42 anos, morreu com sintomas de dengue após ser liberada duas vezes de UPA, no DF (Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Civil investiga a morte da dona de casa Cíntia Maria Dourado Mendes, de 42 anos, que foi diagnosticada com dengue, em Brazlândia, no Distrito Federal. A família diz que ela estava muito fraca e procurou atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por duas vezes, mas foi liberada pelos médicos, que alegavam “sintomas normais”. No entanto, o quadro se agravou e ela não resistiu.

Cíntia procurou atendimento incialmente no dia 7 de fevereiro, quando foi diagnosticada com dengue, atendida e liberada. No dia 10, ela apresentou piora dos sintomas e foi novamente ao local, quando recebeu soro na veia, fez exames e mais uma vez voltou para casa. Ela continuou se sentindo mal e, na última segunda-feira (12), o marido decidiu levá-la pela terceira vez até a UPA.

Em entrevista ao “Metrópoles”, o vigilante Fabiano Vieira Mendes, de 43 anos, contou que houve falhas no atendimento prestado à esposa. “Como ela não conseguia andar e estava bastante abatida, pedi que a equipe da unidade a buscasse dentro do carro. Eles foram pegá-la em uma cadeira de rodas, mas a deixaram cair e bater com a nuca no meio-fio enquanto subiam a rampa da UPA. Na hora, ela começou a revirar os olhos”, relatou.

O marido conta que Cíntia foi levada para a ala vermelha da unidade e, cerca de meia hora depois, ele foi avisado de que ela tinha suspeita de trombose pulmonar e havia sofrido uma parada respiratória. Uma equipe teria conseguido reanimá-la, mas ela foi entubada. Pouco depois, já veio a confirmação da morte.

“Eu acredito que nada disso teria acontecido se ela tivesse sido internada desde a primeira vez que em buscamos atendimento. A pessoa chega em estado grave e é mandada de volta para casa?”, questionou o vigilante.

Revoltada, a família de Cíntia registrou boletim de ocorrência na 18ª Delegacia de Polícia de Brazlândia, que investiga as circunstâncias da morte. O corpo dela foi submetido a uma perícia no Instituto Médico Legal (IML), que deve atestar as causas do falecimento.

Em nota, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), responsável pela UPA, diz que “está aguardando o laudo oficial do IML para esclarecer a causa da morte”. O órgão destacou que a paciente, após ser avaliada e testar positivo para dengue, recebeu “tratamento adequado, inclusive medicação e hidratação”, e foi liberada com instruções para retornar se apresentasse “sintomas preocupantes”.

“Posteriormente, a paciente retornou à unidade com episódios de desmaios. A equipe médica prestou assistência imediata, incluindo tentativas de reanimação, mas, infelizmente, ela faleceu. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal para investigação da causa do óbito”, afirma o IgesDF.

