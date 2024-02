Lotofácil acumulou para o sorteio desta sexta-feira

O sorteio desta quinta-feira da Lotofácil acabou sem ganhadores na faixa principal de premiação e a loteria retorna nesta sexta-feira prometendo pagar um prêmio de R$ 6,8 milhões para quem acertar as quinze dezenas sorteadas.

Os números sorteados ontem foram:

05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25

Na faixa dos 14 acertos, duzentos e duas apostas foram premiadas com R$ 2.225,74. Na faixa dos 13 acertos, 7.535 apostas ganharam R$ 30,00.

Quem pretende tentar a sorte no sorteio de hoje tem até 19h para efetuar sua aposta nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 3,

O sorteio é sempre realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado ao vivo pelo canal da Caixa no Facebook ou Youtube.

Quina também continua acumulada

O prêmio da Quina também não saiu para ninguém no sorteio desta quinta-feira, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal, e o sorteio retorna hoje com uma promessa de pagar R$ 13,7 milhões a quem acertar as cinco dezenas.

Os números sorteados nesta quinta-feira foram:

32, 56, 67, 72