Idoso se depara com cadáver na porta de casa ao atender campainha para receber ‘encomenda’

Um idoso de 71 anos viveu uma cena macabra após abrir a porta de casa em Santos, litoral de São Paulo.

De acordo com o g1, o idoso se deparou com um cadáver em frente à residência após o interfone tocar e um homem informar sobre uma ‘encomenda’. O corpo ainda não foi identificado.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o caso ocorreu na Rua Doutor Antônio Ribeiro, em Vila Matias, na manhã da última quarta-feira (14).

A PM foi acionada para atender a ocorrência. Chegando no local, as autoridades viram o corpo, que estava enrolado na calçada. Os policiais chamaram o Serviço Móvel de Urgência (Samu). De acordo com a PM, o corpo não apresentava sinais de trauma.

Os profissionais do Samu registraram a morte no local, segundo a Prefeitura de Santos. O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado como homicídio da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santos.

