Homem é preso após espancar namorada até a morte dentro de motel, na Zona Oeste de SP

A Polícia Militar prendeu Sebastião Santos Freitas, de 36 anos, suspeito de espancar até a morte a namorada, Daniela de Almeida Lucena, de 24, dentro de um motel, no Parque São Domingos, na Zona Oeste de São Paulo. A vítima foi encontrada muito ferida por uma funcionária, que acionou o socorro. No entanto, ela já estava sem vida.

O caso aconteceu na noite de quinta-feira (15), no estabelecimento que fica na Avenida Jornalista Paulo Zingg. Conforme a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o homem não estava mais no quarto quando o socorro chegou, mas foi detido quando tentava escalar o muro do motel para fugir.

Em depoimento, Freitas disse que descobriu uma traição e, assim, levou a namorada até o motel já com o intuito de matá-la. O casal estava junto há quatro meses e, segundo familiares da vítima, ela já tinha sido agredida pelo homem.

O caso foi registrado como violência doméstica e feminicídio e segue em investigação na 4ª Delegacia da Mulher da capital paulista. A Polícia Civil já pediu a prisão preventiva de Freitas à Justiça.

A defesa do homem, que não tinha antecedentes criminais, não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

