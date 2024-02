Falhas de energia afetam circulação nas linhas 2-Verde e 5-Lilás do Metrô; vídeos mostram caos

Falhas de energia geram caos nas linhas 2-Verde e 5-Lilás do Metrô, em São Paulo (Reprodução/X (Twitter))

Passageiros enfrentavam muitas dificuldades para embarque nas linhas 2-Verde e 5-Lilás do Metrô, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira (16). Uma falha de energia prejudicou a circulação dos trens e as estações ficaram lotadas (veja nos vídeos abaixo). A Enel confirmou que houve um problema em uma subestação e que a situação já foi resolvida.

Tamanduateí tbm haha pic.twitter.com/Jiibp5bG84 — Diego Brito (@eudiego_martins) February 16, 2024

De acordo com o Metrô, a falha de energia afeta a circulação na Linha 2-Verde, entre as estações Vila Prudente e Tamanduateí, desde as 7h. O problema, que também causa reflexos na Linha 3-Vermelha, já foi resolvido e a situação está em processo de normalização.

Já na Linha 5-Lilás a falha ocorreu entre as estações Alto da Boa Vista e Chácara Klabin, segundo a Via Mobilidade, concessionária responsável pelo trecho.

Em nota, a Enel confirmou que houve uma falha em uma subestação da transmissora ISA CTEEP, responsável pelo fornecimento de energia para a Vila Clementino, Congonhas, Vila Santa Catarina, Jardim Aeroporto, Indianópolis, Brooklin, Itaim Bibi, Pinheiros, Bela Vista, Consolação, Cerqueira Cesar, Saúde, Água Funda, Paraíso, Pirajussara e Vila das Belezas, na capital paulista, e também afetando as cidades de Embu das Artes e Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

“O fornecimento foi restabelecido para maioria dos clientes em até três minutos com manobras remotas realizadas na rede de distribuição e normalizado para todos até as 8h12 após a retomada do abastecimento pela ISA CTEEP”, destacou a Enel.

Apesar disso, os passageiros que estavam nas estações lamentavam a demora na circulação dos trens e a superlotação nas estações.

VP tá bem do jeito q o diabo gosta https://t.co/Bvh6H0Hjes pic.twitter.com/a3nxmt66tB — oababy (@wickedwitcx) February 16, 2024

Sextou com S de Suco do caos @DiariodaCPTM #linhaverde e acabei de saber q a #linhaazul está igual 🥹🥹🥹 pic.twitter.com/XUP4ODYLKt — Jeanndoce (@jeanndoce) February 16, 2024

