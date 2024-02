Ciclone está sobre a costa do RJ e deve se tornar tempestade subtropical

Já foi confirmado pelo serviço de meteorologia da Marinha que uma área de baixa pressão que encontra-se a 235 km da costa do Rio de Janeiro se tornou um ciclone subtropical e pode ganhar ainda mais força e se tornar uma tempestade.

O ciclone está enviando grande quantidade de umidade e deve provocar grandes volumes de chuvas em toda região sudeste, principalmente no litoral norte de São Paulo e na Região Metropolitana do Rio.

Os ciclones subtropicais, também chamada de Depressão Subtropical, é caracterizado pelos ar quente na superfície atmosféricas, entre 3 km e 5 km, e ar frio em níveis superiores, acima de 5 km, gerando ventos de até 63 km/h.

Caso o sistema continue ganhando força e se torne uma tempestade subtropical, os ventos tornam-se mais fortes, entre 63 km/h e 118 km/h e aumenta seu potencial de criar temporais e causar destruição nas regiões próximas à costa.

Em função da passagem do ciclone pela região sudeste, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo para o oeste do Paraná, leste do mato Grosso do Sul, sul de Goiás e para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo para o risco de fortes tempestades com grande volume de chuva e vendavais.

Nestas regiões, segundo o Instituto, as chuvas podem chegar a 100 mm por dia e os ventos podem chegar a 100 km/h.

A Defesa Civil de São Paulo também emitiu aviso de atenção para as áreas consideradas mais vulneráveis em função do volume de chuva previsto para os próximos dias, que podem causar deslizamentos, desabamentos, alagamentos e enchentes.