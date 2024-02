Apresentador do GNT é espancado após ter casa invadida por bandidos: “Noite intensa e assustadora”

Confeiteiro Lucas Corazza, apresentador do GNT, foi vítima de assalto e acabou espancado por criminosos (Reprodução/Instagram)

O confeiteiro Lucas Corazza, de 40 anos, jurado dos realities “Que Seja Doce” e “Quanto Vale Esse Doce”, do GNT, foi espancado por criminosos após ter sua casa invadida, na madrugada de quinta-feira (15). Depois do episódio, ele usou as redes sociais para tranquilizar seus seguidores e disse que, mesmo muito abalado, está bem.

“Estou bem fisicamente, mas passei uma noite muito ruim. Fui vítima de um assalto! Estava na minha casa, de madrugada, a porta abriu e dois homens armados entraram. Foi uma noite muito intensa e assustadora”, desabafou ele, em postagem nos stories de seu Instagram (veja no vídeo abaixo).

Inicialmente, a assessoria de Corazza fez uma postagem dizendo que o confeiteiro iria se afastar por um tempo indeterminado para se recuperar da violência sofrida. “Ele está bem. Fiquem tranquilos. Porém, passou por uma situação de agressão (sua casa foi invadida por assaltantes) e irá se recolher para se recuperar”, anunciou a equipe do chef, alertando também para possíveis golpes utilizando o celular dele, que foi roubado durante o assalto.

Horas depois, Corazza fez a postagem, ressaltando que está bem, mas que precisa de um tempo para se recuperar. “Ainda não processei todos os sentimentos daquela noite, são muitos, mas queria deixar todo mundo tranquilo que, em breve, não tem data, mas eu volto”, disse ele.

Por fim, o apresentador do GNT disse que ainda não substituiu o telefone roubado. “Ainda não estou com o celular novo, mas eu queria deixar todo mundo aqui tranquilo”, ressaltou.

O caso foi denunciado à Polícia Civil, que não revelou detalhes sobre a investigação e possíveis suspeitos.

