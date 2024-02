Sistema de baixa pressão na costa do Rio de Janeiro pode virar ciclone e trazer chuva para SP

Uma área de baixa pressão que se formou na costa do Rio de Janeiro pode se tornar um ciclone subtropical e deve trazer muita chuva para o litoral norte de São Paulo e a região metropolitana do Rio, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

De acordo com os meteorologistas, caso as condições atmosféricas na região se intensifiquem até domingo, o ciclone poderá ser classificado como tempestade subtropical, com pode de provocar ventos de até 83 km/h nos próximos dias e chuvas intensas à medida que o sistema se desloca para o sul-sudoeste do litoral.

O Inmet emitiu um alerta especial de nível vermelho, indicando grande perigo, para chuvas intensas em áreas do Rio e São Paulo válido até as 18h desta quinta-feira. Esse alerta indica a possibilidade de danos em edificações, queda de árvores, alagamentos, enxurradas, deslizamentos e descargas elétricas com potencial risco de morte.

Temperatura

Após dias de forte calor, nesta quinta-feira os termômetros não devem passar de 22º C, com previsão de chuva para qualquer momento do dia. Até a próxima segunda-feira, de acordo com a Climatempo, a cidade de São Paulo continua com a temperatura amena, com máximas entre 25 e 28ºC. As madrugadas podem ser um pouco mais frias, com mínimas na casa dos 17º C.