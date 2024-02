Rodízio de carros volta a vigorar nesta quinta-feira em São Paulo

A partir de hoje o rodízio municipal de veículos volta a vigorar na cidade de São Paulo, após ficar suspenso em função do feriado de Carnaval e a consequente redução no trânsito de carros na cidade.

A partir das 7h até 10h e das 17h às 20h desta quinta-feira os carros com placa final 7 e 8 ficam proibidos de circular pelo centro expandido da cidade de São Paulo, que compreende o Mini Anel Viário, que inclui pontos como marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes, avenida Tancredo Neves, Viaduto Grande São Paulo, entre outras.

As demais restrições de circulação, como rodízio de veículos pesados (caminhões), as zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF) continuam em operação nesta quinta-feira.

O motorista que for flagrado dirigindo um carro com restrição de circulação em dia de rodízio será multado em R$ 130,16 e levará quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Confira abaixo as placas e dias de restrição na cidade de São Paulo:

Segunda-feira: veículos com placas de final 1 e 2 não circulam;

Terça-feira: veículos com placas de final 3 e 4 não circulam;

Quarta-feira: veículos com placas de final 5 e 6 não circulam;

Quinta-feira: veículos com placas de final 7 e 8 não circulam;

Sexta-feira: veículos com placas de final 9 e 0 não circulam