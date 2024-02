Menina sofre acidente de carro e ainda é atacada por enxame de abelhas

Uma menina de apenas 9 anos sobreviveu a duas duras provas no último domingo, na região de Montanha, no Espírito Santo. Além de um acidente de carro que matou seus parentes, ela foi atacada por um enxame de abelhas quando procurava ajuda.

Alice Soares Albino estava no carro com o avô, José Pereira Novais, de 77 anos, e com o bisavô, Paulo Soares Ribeiro, de 96 anos, no momento em que o automóvel perdeu o controle e caiu em uma ribanceira.

Os dois adultos morreram no acidente, mas a criança conseguiu sair do carro apenas com ferimentos leves e subiu a ribanceira. Mas o choque do automóvel atingiu uma árvore com colméia de abelhas e os insetos a atacaram com ferocidade.

Testemunhas que passavam pelo local pararam para socorrer a menina, que se debatia no chão e gritava com centenas de abelhas sobre o corpo, principalmente sobre a cabeça. Para afastar as abelhas, jogaram terra sobre o corpo da garota. Logo depois a socorreram e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a levou para o hospital de Colatina com pelo menos 500 ferroadas de abelha pelo corpo.

Milagrosamente, Alice sobreviveu a ambos. Ela permanece internada em estado estável, apesar das centenas de picadas que recebeu, mas continua na UTI do hospital sem previsão de alta.

“Da gravidade do acidente automobilístico, ela não tem praticamente nenhum arranhão. Acho que o que agravou mais foram as picadas de abelha, devido a bravura dela de ter saído do carro para pedir socorro. E nesse meio trajeto aí, as abelhas, o enxame de abelhas, começaram a picar”, disse o pai, o enfermeiro Celso Ruella Albino.