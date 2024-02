Levantamento aponta Força Aérea Brasileira entre as 20 mais poderosas do mundo; veja ranking Imagem: reprodução Instagram (@fab_oficial)

A FAB (Força Aérea Brasileira) está entre as 20 maiores forças militares do mundo, segundo levantamento divulgado pela Global Fire Power.

De acordo com com a publicação, foram avaliados 145 países que possuem aeronaves de guerra, como bombardeiros, caças, aviões de treinamento, carga e reabastecimento.

Segundo o ranking, o Brasil ocupa a 17ª posição, com 628 aeronaves, sendo 195 helicópteros, 46 caças, 206 aviões de treinamento, 111 de transporte, 72 de ataque, 24 de missão especial e dois aviões-tanque.

Primeiros da lista

O país que ocupa o primeiro lugar da lista não é surpresa para Ninguém. Estados Unidos aparece no topo, com um total de 13.209 aeronaves. Em sequência está a Rússia com 4.255 aeronaves e China em terceiro, com 3.304. O top cinco segue com a Índia, em quarto, com 2.296, e a Coreia do Sul em quinto, com 1.576.

Conforme texto do site ‘O Globo’, uma nova frota de aeronave de guerra irá aumentar o poderio brasileiro, com a chegada de caças supersônicos F-39 Gripen, que irão substituir gradativamente os famosos F-5M, que entraram no Brasil em 1975. De acordo com a matéria, são esperados 36 caças até 2027.

Veja a lista com os 20 países com maiores forças aéreas:

Estados Unidos - 13.209 aeronaves;

Rússia - 4.255 aeronaves;

China - 3.304 aeronaves;

Índia - 2.296 aeronaves;

Coreia do Sul - 1.576 aeronaves;

Japão - 1.459 aeronaves;

Paquistão - 1.434 aeronaves;

Egito - 1.080 aeronaves;

Turquia - 1.069 aeronaves;

França - 972 aeronaves;

Coreia do Norte - 951 aeronaves;

Arábia Saudita - 914 aeronaves;

Itália - 800 aeronaves;

Taiwan - 750 aeronaves;

Reino Unido - 664 aeronaves;

Grécia - 632 aeronaves;

Brasil - 628 aeronaves;

Alemanha - 618 aeronaves;

Israel - 612 aeronaves;

Argélia - 605 aeronaves.

