Jornalista Nathalia Santos está sem os movimentos dos pés após ser baleada: “Grata de estar viva”

A jornalista Nathalia Santos, ex-integrante do programa “Esquenta!”, da TV Globo, que foi baleada em uma tentativa de assalto ao sair da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, segue internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) de um hospital. Em entrevista virtual a Patrícia Poeta, no “Encontro”, ela contou que passou por uma cirurgia e ainda está sem os movimentos dos pés. Apesar disso, afirma estar aliviada por ter escapado com vida.

“Eu estou no CTI, estou sendo monitorada. Passei por cirurgia no fêmur, estou com haste, parafusos. Bala está alojada, não vão tirar nesse momento. A prioridade era tirar o que trazia risco à vida. Mas os médicos estão esperançosos”, disse ela, que ressaltou: “Estou muito grata por estar viva”.

Jornalista Nathalia Santos segue internada em CTI após ser baleada em tentativa de assalto, no RJ (Reprodução/TV Globo)

Nathalia contou que estava acompanhada do marido, em um táxi, na madrugada de segunda-feira (12), quando a tentativa de assalto ocorreu. “A gente não recebeu a anunciação do assalto. Foi do nada, e a gente ouviu as duas balas. Fui atingida e falei para o meu esposo me levar para o hospital. Eu só pensava nos meus filhos e falava: ‘não quero morrer, não quero morrer’”, relatou a jornalista.

Ela lembrou que o marido conseguiu socorrê-la rapidamente e que isso fez diferença no desfecho do caso. “Ele tirou a blusa, estancou o sangue e nem parou para pensar no que estava acontecendo. Ele só queria me socorrer. Foi conversando comigo até chegar no hospital para eu não perder os sentidos”, contou.

Nathalia disse, ainda, que precisou passar por uma transfusão de sangue na quarta-feira (14) e ressaltou que segue sem previsão de alta médica. “Estou sem o movimento dos pés ainda. Mas não é uma coisa que tá me preocupando ainda. Estou feliz em estar viva”, ressaltou ela.

A Polícia Civil foi procurada, mas ainda não se pronunciou a respeito das investigações da tentativa de assalto. O marido da jornalista não ficou ferido.

Nathalia, que é deficiente visual, integrou o “Esquenta!”, comandado por Regina Casé, entre os anos de 2013 e 2016. Depois disso, ela também atuou como assistente de direção da novela “Todas as Flores”, do Globoplay.

Jornalista Nathalia Santos, ex-integrante do programa 'Esquenta!', com Regina Casé, foi baleada em tentativa de assalto, no RJ (Reprodução/Instagram)

