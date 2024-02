Interpol inclui nomes dos dois fugitivos de presídio federal no RN na lista de mais procurados

A Interpol, a polícia internacional, incluiu os nomes dos dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, na lista dos mais procurados. Uma investigação inicial feita pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) e pela Polícia Federal aponta que Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento escaparam, na madrugada de quarta-feira (14), pelo teto das celas.

A inclusão dos nomes na lista de mais procurados foi feita atendendo a um pedido do governo federal. Ainda na quarta-feira, o Ministério da Justiça e Segurança Pública fez a solicitação, com o objetivo de impedir que os detentos fujam do país. Além disso, a pasta informou que pediu uma revisão dos protocolos de segurança nos cinco presídios federais brasileiros.

Após a constatação da fuga, o governo do Rio Grande do Norte informou que reforçou o policiamento nas estradas, principalmente nas divisas com o Ceará e a Paraíba. Buscas também eram feitas com a ajuda de aeronaves, no entanto, a dupla ainda não foi localizada.

Conforme as investigações iniciais, os presos saíram pelo teto das celas, por volta das 3h, depois que arrancaram uma estrutura de alumínio e cabos de energia. Depois, acessaram o pátio da unidade com alguma ferramenta cortante e conseguiram romper o alambrado, fugindo na sequência.

Câmeras se segurança do presídio flagraram Mendonça e Nascimento do lado de fora do prédio, ainda usando uniformes da unidade. No entanto, a fuga só foi notada pelos funcionários por volta das 5h.

Depois da fuga, o Secretário Nacional de Políticas Penais, André Garcia, informou que montou um gabinete de crise e determinou que seja feito uma revista detalhada sobre as condições da estrutura do presídio, assim como a reavaliação das condutas de todos os servidores da unidade. A segurança também foi reforçada com agentes penais e policiais federais.

Na manhã desta quinta-feira (15), peritos da PF foram ao local para realizar uma perícia e dar andamento nas apurações sobre a fuga.

O presídio federal, inaugurado em 2009, conta com 13 mil metros quadrados e abriga mais de 200 detentos considerados perigosos. Essa foi a primeira fuga registrada no local.

Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, registrou sua primeira fuga desde 2009 (Reprodução/Senapenn)

Quem são os fugitivos?

Tanto Mendonça quanto Nascimento estavam na penitenciária desde o dia 27 de setembro do ano passado. Ambos foram transferidos do Presídio de Segurança Máxima Antônio Amaro Alves, no Acre, que registrou uma rebelião violenta em julho de 2023. Na ocasião, cinco detentos foram mortos.

A dupla fugitiva seria ligada ao Comando Vermelho e estava em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). Os dois têm uma extensa ficha criminal por assaltos, furtos, roubos homicídio e latrocínio e deveriam cumprir pena até o dia 25 de setembro de 2025.

LEIA TAMBÉM: