Funcionário de hotel argentino é espancado por turista brasileiro: “foi soco e chute no rosto”

O engenheiro civil Luciano Gagliardi, de 52 anos, foi preso por na última sexta-feira em um hotel de luxo de Buenos Aires acusado de agredir um funcionário a chutes e socos.

O incidente ocorreu no Alvear Palace Hotel, que fica no bairro da Recoleta. Segundo a vítima, Gustavo Alvarenga, que trabalha no hotel há 20 anos, ele foi verificar o frigobar do quarto 210, onde o brasileiro estava hospedado com sua esposa pra reabastecê-lo, quando recebeu um chute no rosto e vários socos do turista brasileiro.

“Perdi a consciência. Quando me recuperei, estava com o agressor em cima de mim. Ele me agarrou pelo pescoço”, disse. A agressão só acabou quando um gerente e um garçom do hotel chegaram ao local e seguraram o agressor.

Gagliardi contou outra história à polícia. Segundo ele, sua esposa estava dormindo no quarto quanto o funcionário do hotel entrou e passou a mexer na sua bagagem

O gerente disse que foi chamado por hóspedes bastante alterados que os levaram ao segundo andar e viram Alvarenga sendo agredido com socos no rosto e na cabeça. Imediatamente seguraram o agressor e chamaram a polícia. O trabalhador foi levado do hospital constatou-se traumatismo craniano.

O brasileiro foi acusado de “lesões leves” e foi solto no dia seguinte, após prestar depoimento, já que não tem antecedentes criminais no país, mas deverá se apresentar em 15 dias ao Ministério Público da cidade de Buenos Aires.