Inmet emite alerta de tempestade para a Grande São Paulo

São Paulo enfrenta dia nublado e com chuva (Josh Hild/pexels)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira um alerta para risco de tempestade na Grande São Paulo e litoral em função da passagem de uma frente fria pela região sudeste do país.

O alerta cita a possibilidade de chuvas intensas de até 50 mm durante o dia, ventos intensos de até 60 km/h e queda de granizo, com potencial para alagamentos e queda de árvores e se estende também para o sul de Minas, Rio de Janeiro e Mato Grosso.

De acordo com a meteorologia, o choque da frente fria com o ar quente que predomina sobre a região sudeste deixa a atmosfera muito instável , aumentando os riscos de temporais a qualquer hora do dia.

Em São Paulo, a chuva mais volumosa deve ocorrer em áreas como Sorocaba, Campinas, Grande São Paulo, Vale do Paraíba e algumas áreas do litoral do estado.

Na quinta-feira, a chuva avança para o Espírito Santo e se afasta em direção ao oceano, mas, de acordo com a Climatempo, pelo menos até domingo todos os estados da região sudeste permanecerão sujeitos a chuvas fortes em qualquer hora do dia.

A frente fria derruba a temperatura no estado em até 10 graus nos próximos dias. A máxima desta quarta-feira não passa de 27º C e na quinta cai ainda mais, para 24º C.

A instabilidade e as temperaturas mais baixas permanecem até o final de semana, com previsão de pancadas de chuva para todos os dias até o próximo domingo.