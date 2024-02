Ladrão ‘cheirador de calcinhas’ é preso no Ceará após ser flagrado por câmera de segurança

Cansada de ter peças íntimas roubadas, uma dona de casa de Jijoca de Jericoacoara, no litoral do Ceará, resolveu instalar uma câmera de segurança no quintal e flagrou o ladrão de calcinhas pulando o muro e roubando várias peças. A notícia é do G1.

As imagens ajudaram a polícia a identificar um agricultor de 57, morador da região, que foi preso no sábado, levado para a delegacia para prestar depoimento e depois liberado.

De acordo com a polícia, essa não é a primeira vez que ele é preso pelo mesmo crime. Em 18 de janeiro ele foi detido. Em seu depoimento, ele disse aos agentes que achava que ninguém o veria e que roubava calcinhas “apenas para se satisfazer”.

Mas uma mulher que não quis se identificar disse que já o flagrou na rua fazendo atos obscenos na frente dos pedestres. “Ele cheira as calcinhas e na rua ficou olhando para uma moça se masturbando. Ele é preso, mas é solto e continua agindo”, disse.

O ladrão ‘cheirador de calcinhas’ prestou depoimento na Delegacia de Plantão de Granja, cidade próxima a Jijoca, e foi registrado apenas um termo circunstanciado e foi liberado em seguida. A Secretaria de Segurança Pública do Ceará informou que a Polícia Civil fará uma investigação para apurar o caso