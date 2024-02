IPVA-SP 2024: proprietário de carros placas 1, 2 e 3 devem pagar à vista até quinta-feira (15)

Em função do feriado de Carnaval, os proprietários de carros com placa final 1, 2 e 3 que optaram por pagar o IPVA em fevereiro, em taxa única, terão até esta quinta-feira (15) para quitar o débito, sem desconto. O prazo vale também para quem parcelou o IPVA e deve pagar a segunda parcela.

Quem ainda não consultou o valor do IPVA 2024 pode fazê-lo diretamente na rede bancária usando o número do Renavam ou quem preferir consultar pela internet pode acessar a página da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) e verificar o valor apenas com o Renavam e a placa do carro.

O pagamento pode ser feito em toda rede bancária credenciada, pelo Internet Banking e nas casas lotéricas. A novidade deste ano é a opção de pagar o imposto por Pix. Para pagar por essa modalidade é necessário acessar a página do IPVA no portal da Sefaz-SP, informar os dados do veículo e gerar um QR Code, que será usado para o pagamento. O QR Code tem validade de 15 minutos, após esse prazo terá que ser gerado novo código. Na hora do pagamento, é necessário conferir os dados de destinatário. O pagamento deve ser feito para “Secretaria da Fazenda e Planejamento”, sob o CNPJ 46.377.222/0003-90 em conta do Banco do Brasil.

Quem deixar de pagar o imposto no prazo fica sujeito à multa de 0,33% por dia de atraso, mãos juros de mora com base na Selic. Após 60 dias, a multa é fixada em 20% do valor do imposto. Após esse prazo o contribuinte será inscrito na Dívida Ativa do Estado de São Paulo.

LICENCIAMENTO

Quem quiser pode optar por quitar também o licenciamento anual obrigatório neste mês, de forma antecipada, mas para isso deverá antes ter quitado todos os impostos pendentes do veículo, como IPVA e multas.